TİKA, Romanya’da Devlet Hastanelerini Güçlendiriyor

Sosyal medya hesabında yayınlanan mesaj şu şekilde:

Mecidiye Belediye Hastanesi her yıl yaklaşık 150.000 hastaya hizmet veren bölgedeki en önemli sağlık merkezlerinin başında gelmektedir.

2013 yılında yarım kalan tadilat çalışmaları sonucunda poliklinik birimi kullanılamaz hale gelmişti.

Hastanenin yeterli koşulları sağlayamaması sonucu kapatılma tehlikesi ile de karşılaşılmıştı.

TİKA, hastanenin hem fiziki kapasitesinin arttırılması hem de sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar başlattı.

TİKA tarafından 2018 yılında başlatılan tadilat çalışmaları sonucunda poliklinik bölümü tamamen yenilendi.

Şuan pandemi sürecinde bölgedeki en modern aşılanma merkezi olarak hastalarına hizmet ediyor.

2021 yılında TİKA tarafından sağlanacak tıbbi cihaz ve donanım hizmeti ile birlikte de Poliklinik bölümü yeniden hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Böylece Mecidiye Belediye Hastanesi bölgedeki en önemli ve prestijli sağlık kuruluşlarından biri olacaktır.

Kaynak: https://www.hayat.ro/haber/tika-romanyada-devlet-hastanelerini-guclendiriyor-4173.html