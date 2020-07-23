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Suudi kralı safra kesesi ameliyatı geçirdi
Suudi Arabistan'ın 84 yaşındaki Kral'ı Salman bin Abdulaziz'in safra kesesinin alınması için gerçekleştirilen ameliyat başarılı geçti.
Dış Haberler 23.07.2020, 17:11
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Suudi Arabistan’ı 2015 yılından bu yana yöneten Salman, devlet basınında yer alan bilgiye göre safra kesesi iltihabı nedeniyle bu hafta hastaneye kaldırılmıştı.
Devlet haber ajansı SPA’ya göre, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve ABD’nin yakın müttefiki Suudi Arabistan’ın kralı bir süre daha hastanedeki tedavisine devam edecek.
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