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Suudi Arabistan Kralı korona virüs aşısı oldu
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.
Dış Haberler 08.01.2021, 23:25
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu. Kral Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı açıklandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı olmuştu. Suudi Arabistan'da 3 hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı.
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