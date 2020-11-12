Suriye Devlet Başkanı Esad'dan büyük iddia: Geri dönüşler engelleniyor

Sputnik'te yer alan habere göre; Beşar Esad yaptığı konuşmada, "Geri dönmek ve yurdumuzun yeninden inşasına katılmak isteyen her sığınmacının dönüşünü sağlamak için inatla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Esad'ın konferansta yaptığı konuşma şöyle:

"Ama Suriyeli sığınmacıların yurt dışından dönüşlerini engellemeye yönelik baskılara maruz kalmalarının yanı sıra başka büyük engeller de var. Amerikan rejimi ile müttefiklerinin dayattığı ekonomik yaptırımlar ve ablukalar. Yurt dışındaki evlatlarımız, yaşadıkları acı dikkate alınmadan yetkililerin yolsuzlukları için kullandığı para kaynağı haline getirildi. Geri dönüşlerine uygun koşullar yaratmak için bilfiil çalışmak yerine, bazı zamanlarda ayartma ve diğer zamanlarda baskı ve yıldırma yoluyla o ülkelerde kalmaya zorlandılar. Bu, şaşırtıcı değil, çünkü bu hükümetler Suriye’de terörizmi yaymak için çok çalışarak yüz binlerce insanının ölümüne ve milyonlarcasının yerinden edilmesine yol açtılar. En çok Suriyeli sığınmacı Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de bulunuyor. Suriye içinde de milyonlarca kişi evinden olmuş durumda. Suriye hükümeti sığınmacıların dönüşünü programının öncelikleri arasında sayıyor."