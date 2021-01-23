Sudan. İsrail ile arayı düzeltiyor

Sudan Adalet Bakanlığı'ndan bir kaynak tarafından verilen bilgiye göre İsrail Yayın Kurumu'na (IBA) bağlı Makan 33 kanalı, Sudanlı yetkililerin yakın zamanda İsrail ile imzalanan Barış Anlaşması'nı yürürlüğe koyulması hazırlıkları kapsamında İsrail'i boykot etme yasasını kaldırmak için çalışmalara başladığına ilişkin haberi doğruladı.



1958 Yılı İsrail Boykot Yasası adını taşıyan kanun, Sudan ile herhangi bir İsrailli kişi veya kuruluş arasında, şahsi veya kurumsal sözleşme yapılmasını yasaklıyor.

Aynı şekilde kanunda İsrail'de şubeleri olan ulusal ve yabancı şirketlerle ilişki kurulmasına ve İsrail menşeli malların Sudan'a girişi ya da topraklarından transit geçişine de izin verilmiyor.

Söz konusu kanunun maddelerini ihlal edenlere 10 yıla kadar hapis, para cezası veya her ikisi birden verilebiliyor.

Ele geçirilen eşyalara ve sahibinin nakil zamanı hakkında bilgisi olması halinde suçun işlenmesinde kullanılan ulaşım araçlarına el konulmak suretiyle katı cezalar uygulanıyor.

Pasaportlar ise İsrail hariç dünyanın tüm ülkelerine seyahat etmesine izin veren bir mühür ile damgalanmış durumda.



İsrail merkezli kanalın Sudanlı bir kaynaktan aktardığı bilgilere göre yetkililer yakın bir zamanda Hartum ve Tel Aviv arasında imzalanan Barış Anlaşması'nı yürürlüğe koymaya çalışıyor.