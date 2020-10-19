Son Dakika
Son Dakika! Ermenistan, Terter'de bir fabrikayı vurdu
Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ermenistan, Terter'de bir fabrikayı vurdu. Bölgede dumanlar yükseliyor.
Dış Haberler 19.10.2020, 15:11 19.10.2020, 15:31
2
Ermenistan Ordusu, Terter'de bir pamuk fabrikasını roketle vurdu.
Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir sivil yaralandı, 25 ev ciddi hasar gördü.
NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal olay yerinden bildirdiği sırada bir patlama daha meydana geldi.
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|11
|2. Alanyaspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Bandırmaspor
|5
|5
|13. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Tottenham
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. West Ham
|5
|7
|9. Leeds United
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. Newcastle
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3