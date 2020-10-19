Son Dakika! Ermenistan, Terter'de bir fabrikayı vurdu

Ermenistan Ordusu, Terter'de bir pamuk fabrikasını roketle vurdu.

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir sivil yaralandı, 25 ev ciddi hasar gördü.

NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal olay yerinden bildirdiği sırada bir patlama daha meydana geldi.