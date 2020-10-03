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SİHA'larla Ermenistan ordusuna ait tanklar vuruldu
Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.
Dış Haberler 03.10.2020, 17:31
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Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vuruyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun SİHA'larla Ermenistan ordusuna ait tank ve askeri araçları imha ettiği anlaşılıyor.
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