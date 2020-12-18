Seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinde kimler var?

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi.

AB Konseyi, en son 22 Ekim'de güncellediği seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesinin son halini yayımladı.

Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında tamamen kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.

Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenecek.

Bu durumda, listede yer almayan ve AB'den resmen ayrılan İngiltere'ye de yıl bitimine kadar uygulanan geçiş sürecinin bitmesiyle seyahat kısıtlaması uygulanacak.

Seyahat kısıtlamaları

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, "tavsiye" niteliği taşıyor.

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