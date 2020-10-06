Seçim sonucunu tanımayan protestocular hükümet binasına girdi

Görüntülerde, Cumhurbaşkanlığı ofisinin ve Meclis'in olduğu binada onlarca kişinin olduğu ve camlardan kağıtlar atıldığı görülüyor.

Hükümet binasına giren protestoculardan biri AFP'ye yaptığı açıklamada, yaklaşık 2000 kişinin binaya girdiğini ve herhangi bir engelle karşılaşmadıklarını söyledi.

"Durduk, milli marşı okuduk ve hiçbir engelle karşılaşmadan binaya girdik" diyen protestocu, binada sadece teknik ekibin olduğunu, onların da daha sonra binadan ayrıldıklarını kaydetti.

Parlamento seçimlerinde sonuçlarla oynandığını öne sürenler, gün boyunca çeşitli kentlerde sokaklara çıkmıştı. Polis Bişkek'in ana meydanında toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullanmıştı.