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Rusya'da tamiri devam eden tren vagonunda patlama: 1 ölü
Rusya’da tamiri devam eden bir tren vagonundaki patlamada bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı.
Dış Haberler 17.01.2021, 21:23
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Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nin Çernogorsk şehrinde yenilenmek için tamirhaneye çekilen bir vagonda dizel yakıt buharı nedeniyle patlama oldu. Patlama sonucu o anda vagonda kaynak yapan 2 işçi, alevlerin arasında kaldı. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğer işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, vagon tamirhanesindeki faaliyetler durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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