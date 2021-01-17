Rusya'da tamiri devam eden tren vagonunda patlama: 1 ölü

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nin Çernogorsk şehrinde yenilenmek için tamirhaneye çekilen bir vagonda dizel yakıt buharı nedeniyle patlama oldu. Patlama sonucu o anda vagonda kaynak yapan 2 işçi, alevlerin arasında kaldı. İşçilerden biri hayatını kaybederken, diğer işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, vagon tamirhanesindeki faaliyetler durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.