banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
9 yıl hapsi isteniyor
9 yıl hapsi isteniyor
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü
146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verilecek
146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verilecek
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?

Rusya'da nehre düşen topu kurtarmak isteyen gençlerin operasyonu viral oldu

Rusya’da 3 genç nehre düşen topu çıkarmak için ilginç bir operasyon düzenlendi. Gençlerden ikisi köprüden sarkıttıkları arkadaşlarını nehre düşürünce o anlar sosyal medyada viral oldu.

Dış Haberler 05.10.2020, 13:39
4

Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 genç nehir kenarında oyun oynarken voleybol topu nehre düştü. Gençler aralarında yaptıkları planla topu nehirden çıkarmak istedi. İki genç diğer arkadaşlarını bacaklarından tutarak genci yavaşça nehre doğru sarkıttı. Aşağıya sarkıtılan genç topa yetişmek için çaba sarf ederken yukarıdaki gençler arkadaşlarının ağırlığını bir süre sonra çekememeye başladı. Daha fazla dayanamayan iki genç, nehre sarkıttıkları arkadaşlarını aşağıya bıraktı.

Nehre düşen genç Moskova'nın soğuk nehir sularında yüzdükten sonra topa ulaştı. Topu eline alan genç, yukarıdaki arkadaşlarına fırlatarak topu kurtardı. Sırılsıklam olan genç nehirden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla oyuna devam ederken, 3 arkadaş Rusya'nın diline düştü. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırarken, gençlerin topu kurtarmak için gösterdikleri çaba izleyenlerin takdirini topladı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2