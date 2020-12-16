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Ruhani: 'Biden'ın gelişinden değil ama Trump'ın gidişinden memnunuz'
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, “Joe Biden’ın gelişinden çok da memnun değiliz. Ancak, Trump’ın gidişinden memnunuz” dedi.
Dış Haberler 16.12.2020, 12:00
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin bugüne kadarki “en kanunsuz Başkanı” olarak niteleyen Ruhani, Trump'ın görevden ayrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ruhani, “Joe Biden'ın gelişinden çok da memnun değiliz. Ancak, Trump'ın gidişinden memnunuz” ifadesini kullandı.
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