Rio Karnavalı Corona Virüsü Salgını Nedeniyle Ertelendi

Karnavalı düzenleyen Samba Okulları Ligi tarafından yapılan açıklamada, karnavalın Corona salgını açısından güvenli biçimde yapılmasının ve maddi kaynak bulunmasının şu aşamada mümkün olmadığı ifade edildi.

Samba Okulları Ligi Başkanı Jorge Castanheir, salgın nedeniyle okulların şu an Şubat ayında karnavalı düzenleyebilecek durumda olmadıklarını söyledi.

Castanheir, karnavalın ne zamana ertelendiğine dair bir açıklama yapmadı, ancak salgının seyrine ve bir aşının bulunmasına göre yeni bir tarih belirlenebileceği ifade edildi.

Brezilya’da bugüne dek 4,6 milyondan fazla vaka görülürken 140 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.