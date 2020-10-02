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Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ne konuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ’daki gelişmeler ele alındı.

Dış Haberler 02.10.2020, 19:31 02.10.2020, 19:37
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Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ne konuştu?

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı geri almaya yönelik yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününe girerken, ülkeler arasındaki diploması trafiği de hız kesmeden devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, liderlerin görüşmesinde AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının liderleri olan ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Putin'in askeri faaliyetlerin derhal sonlandırılması ve diplomatik görüşme çağrısını doğrudan Paşinyan'a yinelendiği ifade edildi.

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