Putin, Epifani bayramı dolayısıyla buzlu suya girdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Epifani bayramı nedeniyle buzlu suya girdiğini söyledi. Peskov, bunun Rus liderin geleneği olduğunu ve kendisinin geleneklerine bağlı kaldığını kaydetti.Kremlin’in internet sitesinde Putin’in buzlu suya girdiği anlardan görüntüler yayınlandı.