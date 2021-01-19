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Putin, Epifani bayramı dolayısıyla buzlu suya girdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodokslukta İsa’nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramında geleneğini bozmayıp buzlu suya girdi.
Dış Haberler 19.01.2021, 23:16 19.01.2021, 23:22
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Epifani bayramı nedeniyle buzlu suya girdiğini söyledi. Peskov, bunun Rus liderin geleneği olduğunu ve kendisinin geleneklerine bağlı kaldığını kaydetti.Kremlin’in internet sitesinde Putin’in buzlu suya girdiği anlardan görüntüler yayınlandı.