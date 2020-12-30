Putin'den dünya liderlerine yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin yeni yılda bölgesel ve uluslararası gündemle ilgili ortak, verimli çalışmalar yürüteceğinden emin olduğunu vurguladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dizi devlet ve hükümet başkanına yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Putin, Erdoğan'a mesajında Rus-Türk ilişkilerinin tüm kritik alanlarda kademeli olarak gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken "Zorlu sıhhi ve epidemiyolojik duruma rağmen kapsamlı siyasi diyaloğun sürdürülüyor, enerjide önemli ortak projelerin planlandığı gibi hayata geçiriliyor, askeri-teknik, ticari-ekonomik ve diğer alanlardaki işbirliği yüksek düzeyde korunuyor" dedi.

Gelecek yıl Moskova ve Ankara'nın ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda verimli işbirliğine devam edeceklerinden emin olduğunun altını çizen Rus lider, bunun Rus ve Türk halkının çıkarlarına tamamen uygun olduğunu ve Avrasya'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde gerçekleştirildiğini vurguladı.

'Azeri-Rus stratejik partnerlik ilişkilerinin sağlamlığından emin olduk'

Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mesajda Rusya ile Azerbaycan'ın bu zorlu yılda bile aralarındaki stratejik partnerlik ilişkilerinin sağlamlığından emin olmayı başardığını ifade etti.

Rus lider, "Moskova ve Bakü'nün tüm alanlarda karşılıklı çıkarlara dayanan bağlarını geliştirmeye devam edeceğini umuyorum. Bunun iki ülke halklarının temel çıkarlarına karşılık geliyor ve Kafkasya'da barış, güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine hizmet ediyor" diye ekledi.

'Bu yılın Ermenistan için getirdiği zorlukların geçmişte kalacağını umuyorum'

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile Başbakan Nikol Paşinyan'ı tebrik eden Putin, "Geride kalan yılın getirdiği zorluk ve olumsuzlukların geçmişte kalacağını umuyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostane, müttefiklik ilişkilerinin taşıdığı değerden tamamen emin olmamız önemli" ifadelerini kullandı.

'Rusya ve ABD, uluslararası güvenlik ve istikrar için birçok şey yapabilir'

Putin'in kutladığı liderler arasında mevcut ABD Başkanı Donald Trump ile seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden da var.

Trump'ın ve ailesinin yeni yılını tebrik edip sağlık ve başarı temennisinde bulunan Putin, Biden'a mesajında eşitlik ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi ruhuyla ilişkiler kurulması halinde Rusya ve ABD'nin bölgesel ve uluslararası düzeylerde istikrar ve güvenliğin pekişmesi için birçok şey yapabileceğinden emin olduğunun altını çizdi.

Putin'in yeni yıl tebriği gönderdiği isimler arasında Brezilya, İngiltere, Venezüella, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İspanya, İtalya, Kanada, Çin, Güney Kore, Suriye, Fransa, Japonya liderleri ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Katolik Kilisesi lideri Papa Francis de yer aldı.