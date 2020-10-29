Polonya'da kadınlar kürtaj yasağına karşı sokaklara döküldü

Polonya'da binlerce kadın, Anayasa Mahkemesi tarafından iki gün önce alınan "kürtaj yasağını" alanlara çıkarak protesto etti. Kadınların eylemine birçok ülkedeki kadınlardan destek yağdı.

Anayasa Mahkemesi'nin önünde başlayan eylemler ülke çapında yayılırken, Başkent Varşova'da binlerce kadın sokaklara döküldü. Karara karşı kadınlar iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski'nin evinin önüne yürüyüş yapmak istedi. Bu yürüyüş polisler tarafından engellenerek, yollar kapatıldı. Burada 15 kadın gözaltına alındı.

Ülkedeki kadın hakları savunucuları ve muhalefetin de tepki gösterdiği kararın kürtajları durdurmayacağı ifade edilirken, yasa dışı operasyonların yolunun açılmasından endişe ediliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı ise Katolik Kilisesi tarafından olumlu karşılandı. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda da karardan memnuniyet duyduğunu açıklayarak, "Her çocuğun bir yaşam hakkı olduğunu" ifade etti.

'İNSAN HAKKI İHLALİ'

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dunja Mijatovic de Polonya'nın kararını “kadın hakları açısından üzücü bir gün” olarak değerlendirdi. Mijatovic, “Polonya’da neredeyse tüm yasal kürtajların temelini ortadan kaldırmak yasağa tekabül ediyor ve insan hakları ihlali anlamına geliyor” dedi.

Öte yandan Polonya şu anda birçok ülkede saldırı altında olan İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmek isteyen ülkeler arasında yer alıyor.