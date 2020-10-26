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Peygamberimiz'e hakaret eden Fransız kadın Osmanlı tokadını yiyince...

Fransa'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden alçak Fransız Osmanlı tokadını yedi. Tokadı yiyen kadının sesi bir anda kesildi...

Dış Haberler 26.10.2020, 16:27 26.10.2020, 16:32
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Peygamberimiz'e hakaret eden Fransız kadın Osmanlı tokadını yiyince...

#Fransa #türkiye #Osmanlı #Tokat
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