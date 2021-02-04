Pete Buttigieg, ABD Ulaştırma Bakanlığı görevini devraldı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde yeni bakanların göreve başlama töreni devam ediyor.

Son olarak Ulaştırma Bakanlığı görevine eşcinsel Pete Buttigieg atandı.

Yemin töreninde Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Buttigieg’in eşi Chasten Buttigieg de hazır bulundu.

YENİ GÖREVİNİ EŞİNE SARILARAK KUTLADI

Eski Belediye Başkanı ve bir dönem Afganistan’da istihbarat yetkilisi olarak görevlendirilen Pete Buttigieg, törenin ardından mutluluğunu eşine sarılarak paylaştı.

Biden, Buttigieg için daha önce yaptığı açıklamada, “Gönlü zengin bir politikacı, yeni fikirlerle gelen, yeni bir ses.” ifadesini kullanmıştı.

WASHINGTON: TÜRKİYE’DEKİ LGBT KARŞITI SÖYLEMLERİ KINIYORUZ

Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan eylemler ve sonrasında LGBT gruplarının dini değerleri aşağılayan protestolarının ardından birçok noktada eylemler devam etti.

Polise karşı saldırıda da bulunan göstericilerden LGBT gruplarına, kabinesinde eşcinsellere yer veren Biden yönetiminden destek geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki “barışçıl” gösterileri yakından takip ediyoruz ve LGBT karşıtı söylemleri ağır biçimde kınıyoruz.” dedi.

ABD ORDUSU İÇİN TRANS BİREY KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk haftasında eski Başkan Donald Trump’ın bazı kararlarını geri çevirmiş, bunlar arasında ABD ordusunda görev yapan trans bireylere yönelik yasağın kaldırılması da yer almıştı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, trans bireylerin orduda görev almaları için derhal harekete geçeceklerini belirtmiş, “Bu, hem doğru hem de akıllıca bir adım.” ifadesini kullanmıştı.