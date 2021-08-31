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‘Pencşir’deki direniş güçleri Taliban’ın saldırısını püskürttü’

Afganistan’da Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet Pencşir’deki direniş güçlerinin Taliban’ın saldırısını püskürttüğü belirtildi.

Dış Haberler 31.08.2021, 17:22 01.09.2021, 17:25
‘Pencşir’deki direniş güçleri Taliban’ın saldırısını püskürttü’

Tolo News televizyonuna konuşan bir kaynak, Taliban’ın Pencşir’de, Amhed Mesud liderliğindeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’ne ait bir karakola saldırdığını bildirdi. Saldırının püskürtüldüğü kaydedildi.

Haberde, çatışmaların devam ettiği ifade edildi.

Emrullah Salih: Direnişi tanıyın

Afganistan’da kendini Cumhurbaşkanı Vekili ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Alman Spiegel gazetesine mektubunda, Pencşir’de Taliban’a direniş gösteren Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’ne destek verilmesi talebinde bulundu ve Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi eleştirdi.

(SPUTNIK)

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