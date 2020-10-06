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Paşinyan sonunda Putin ile görüşebildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmek istemediği iddia edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Putin ile görüştüğü açıklandı.

Dış Haberler 06.10.2020, 11:10
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Paşinyan sonunda Putin ile görüşebildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün bir toplantısında ortaya çıkan bir detay dünya kamuoyunun diline düştü. Rusya'nın devlet kanalı Rossiya-1 tarafından Putin'in toplantısı izleyicilere aktarıldığı sırada Putin'in telefonunu çaldı. Telefonu açan Putin, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" diyerek konuştuğu kişinin yüzüne telefonu kapattı. Rossiya-1 kanalı Putin'i arayan kişinin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olduğunu açıkladı. Bu görüntülerin ardından Putin'in desteğini arkasına almak isteyen Paşinyan yine umduğunu bulamayarak tüm dünyaya rezil oldu. Hafızalara kazınan görüntülerden sonra Paşinyan'ın Putin ile görüşüp görüşmediği merak konusuyken, gece saatlerine doğru Kremlin Basın Servisi'nden açıklama geldi.

Paşinyan, Putin ile görüştü

Azerbaycan topraklarına saldırılarından sonra ummadığı bir karşılık alan Ermenistan çareyi birçok dünya liderini arayıp destek istemekte bulurken, en büyük destekçileri arasında görülen Rusya ile iletişimi koparmamaya çalışıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan defalarca Putin'i ararken, önceki gün Putin'in Paşinyan ile görüşmek istememesi Ermenistan'ı yine tüm dünyaya rezil etti. Kremlin Basın Servisi ise gece saatlerinde bir açıklama yayınlayarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü aktardı.

Aramayı Erivan tarafı gerçekleştirdi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada görüşme talebinin Erivan tarafından geldiği belirtilirken, “Ermeni tarafının girişimi üzerine Putin ve Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Putin'in saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği çağrısını yinelediği belirtilirken, Paşinyan ile Putin'in sivil can kayıplara da dikkat çektiği aktarıldı.

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