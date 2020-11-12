Paşinyan günler sonra ortaya çıktı

Ermenistan 25 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve sivilleri katletti. Bu saldırıdan sonra kendisini savunmaya geçen Azerbaycan yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardı.

Son olarak Şuşa'yı da kurtararak Erivan yönetimini iyice köşeye sıkıştıran Azerbaycan Dağlık Karabağ'a çok yaklaştı.

Eli kolu bağlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu gelişmenin ardından Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile anlaşma imzalayarak yenilgiyi kabul etti.

MUHALEFET İSTİFAYA DAVET ETTİ

Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra eleştirilerin hedefi haline gelen Paşinyan'ın kaçtığı belirtilirken, ülkede Paşinyan aleyhine protestolar düzenlendi. Muhalefet partileri bir araya gelerek Paşinyan'ı istifaya davet etti ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

Ermeni basını Paşinyan'ın sokağa çıkması durumunda linç edileceğini belirtirken, Paşinyan günler sonra Facebook üzerinden açıklamada bulundu.

Paşinyan yaptığı açıklamada, "Eğer anlaşma metinini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti. Şu anda en önemli konu Karabağ'ın statüsüdür. Artsakh'ın bağımsızlığının tanınması en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bunun için daha ciddi nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Paşinyan açıklamalarının devamında, "Şu anda en önemli konu Dağlık Karabağ'ın statüsüdür. Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bunun için daha ciddi nedenlerimiz var" dedi.

Öte yandan Ermenistan'da yayın yapana kanallar Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan'ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı.