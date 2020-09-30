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Paris'te büyük patlama sesi! Olayın kaynağı belli oldu

İngiliz haber ajansı Reuters, Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyulduğunu aktardı. Fransız medyası, Paris'te duyulan sesin, bir savaş uçağının ses bariyerini aşması sonucunda meydana geldiğini belirtti.

Dış Haberler 30.09.2020, 13:32
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Paris'te büyük patlama sesi! Olayın kaynağı belli oldu

İngiliz haber ajansı Reuters, Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Fransız medyası, Paris'te duyulan sesin, bir savaş uçağının ses bariyerini aşması sonucunda meydana geldiğini belirtti.

SES BARİYERi VEYA SES DUVARI NEDİR?

Ses duvarı veya ses bariyeri, aerodinamik sürtünmedeki ani artış ve ses hızına yaklaşıldığında bir uçak veya başka bir nesnenin yaşadığı istenmeyen etkidir.

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