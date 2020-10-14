Papa’yı koruyan dört muhafızda corona çıktı

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, İsviçreli Muhafızlar üyeleri arasında 4 pozitif corona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Bruni, “4 muhafızın semptomları var ve hepsi izole durumda. Şu anda, kendileriyle doğrudan temas halinde olan kişiler arasında gerekli kontroller yapılıyor” ifadelerini kullandı.

İsviçreli Muhafızlar, Vatikan’ı ve Papa’yı korumakla yükümlü 110 askerden oluşan bir birlik. 1506’dan beri aktif olarak Vatikan’da görev yapıyorlar.