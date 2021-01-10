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Papa’nın doktoru koronadan öldü
Papa Francis'in doktorunun korona virüsü nedeniyle öldüğü açıklandı
Dış Haberler 10.01.2021, 20:58
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Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis’in, 2015 yılında kişisel doktoru seçtiği 78 yaşındaki doktoru Fabrizio Soccorsi’nin korona virüsü kaynaklı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.
PAPA AŞI OLACAĞINI DUYURMUŞTU
Papa Francis gelecek hafta Vatikanda korona virüs aşılamalarının başlayacağını belirterek, “Ben de sıramı aldım, aşı yaptırmak şart” ifadelerini kullanmıştı.
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