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Pandemi ABD ekonomisini vurdu
Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD, ekonomi alanında da zor süreçlerden geçiyor. Ülke ekonomisi geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 4,6 küçülme kaydetti.
Dış Haberler 08.01.2021, 15:08
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ülkelerin büyüme rakamlarını aşağıya çekiyor. Yaklaşık 22 milyon vaka görülen ABD'de sağlık sisteminin yanında ekonomik görünüm de alarm veriyor. Başkanlık seçimlerinin ardından ülkede yaşanan karışıklıklar gelecek dönemler için umut vermiyor.
ABD ekonomisi küçülürken, Türkiye pozitif büyüme gösterdi
Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreği incelendiğinde ABD ekonomisi yüzde 4,6 küçüldü. ABD ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 küçülürken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 32,9 olarak gerçekleşti. Salgının etkilerinin bir kısım azalmasıyla ABD büyümesi pozitife dönerek çeyreksel olarak yüzde 31,1 olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyrek büyüme verilerine göre ABD ekonomisi yüzde 4,6 daraldı. Türkiye ise aynı dönemde pozitif büyüme gösterdi.
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 9,9 küçülme göstermişti. Ekonomide normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme kaydetti.
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