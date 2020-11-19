banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
Marmara'da fırtına uyarısı
Marmara'da fırtına uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Orta Amerika'da Iota Kasırgası bilançosu: 23 ölü

Orta Amerika'yı vuran lota Kasırgası nedeniyle şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti.

Dış Haberler 19.11.2020, 12:21
3
Orta Amerika'da Iota Kasırgası bilançosu: 23 ölü

Iota Kasırgası, Orta Amerika'da hayatı felç etti. Honduras, Nikaragua, El Salvador, Guetemala ve Kolombiya'yı kategori 5 seviyesinde vuran Iota Kasırgası, en az 23 kişinin ölümüne yol açtı. Nikaragua'da 13, Honduras'ta 5, Panama'da 2, Kolombiya'da 2, El Salvador'da 1 kişi hayatını kaybetti. Nikaragua'da yaklaşık 160 bin kişi, Honduras'ta ise 70 bin kişi sığınaklara yerleşti. Nikaragua'da yetkililer, 1 anne ve 4 çocuğunun taşan nehirde sel sularına kapıldığını, başka bir noktada ise meydana gelen heyelanda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Honduras'ta ise polis 3'ü çocuk 5 kişinin El Salvador ve Guatemala sınırına yakın Ocotepeque'in batı kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybettiğini ifade etti. San Pedro Sula kentindeki bir havalimanı da sular altında kaldı. Ülkede kasırganın neden olduğu yıkımın önümüzdeki birkaç ay içinde ABD'ye göçü hızlandıracağı konusunda uyarıda bulunuldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Iota'nın Orta Amerika'da Perşembe gününe kadar batıda Pasifik Okyanusu'na doğru yönelerek daha fazla sel ve toprak kaymasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378