Oracle ve TikTok anlaştı, gözler Trump’ta

Oracle şirketi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in Çinli teknoloji devi ByteDance şirketinin video uygulaması TikTok’la ilgili olarak yaptığı açıklamasını doğruladı. Bu açıklamanın içeriğinin ByteDance tarafından geçen hafta sonunda Mnuchin’e sunulan teklifte yer aldığını belirten Oracle, bu teklifte TikTok’un “güvenilir bir teknoloji sağlayıcısı” olarak belirlendiğini duyurdu.



Steven Mnuchin, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD yönetiminin bu hafta içinde söz konusu işlemi gözden geçirmeyi planladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Biz sadece bizim açımızdan, kodun güveni, Amerikan halkının verilerinin güveni ve telefon bilgilerinin güveni açısından emin olmamız lazım. Teknik ekibimiz Oracle ile yapılacak bir sonraki müzakereleri dört gözle bekliyor.



Steven Mnuchin, ABD yönetiminin Microsoft veya Oracle’in TikTok’un ABD operasyonlarını satın alması konusunda tam güvene sahip olduğunu dile getirdi. Ancak Microsoft'un çıkışıyla birlikte Steven Mnuchin, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin öncelikle Oracle ile TikTok arasındaki iş birliği planını değerlendirip önerilerin Donald Trump’a sunulup ardından onunla bir değerlendirmenin daha yapılacağını ifade etti.



AXIOS'ta yer alan habere göre, söz konusu anlaşmada Oracle ulusal güvenlik sorunlarıyla başa çıkacak. Steven Mnuchin, iki taraf arasındaki iş birliği planının TikTok’u ABD merkezli bir şirkete dönüştürmeyi ve 20 bin yeni istihdam getirmeyi de içerdiğini açıkladı. Medyada yer alan haberlere göre, söz konusu iş birliği, Apple ve China Cloud Guizhou şirketi arasındaki ‘veri uyumu’ iş birliğine benziyor.



Diğer yandan, South China Morning Post’ta önceki gün yer alan haberde, TikTok’un algoritma kaynak kodunu Amerikalı alıcılara satmayacağını ancak TikTok’un ABD teknolojik ekibinin yeni algoritmalar geliştirebileceği bildirildi. Çin, ağustos sonunda ihracat yasaklarına veya kısıtlamalarına tabi olan gözden geçirilmiş bir teknoloji kataloğu yayınladı; bu, ByteDance’ın TikTok’un bir Amerikan şirketine satışına devam etmek için hükümetten bir lisans almak zorunda kalabileceği anlamına geliyor. VOA’da yer alan habere göre, Donald Trump yönetimi ByteDance’in TikTok’un ABD operasyonlarını satması için son tarihi 20 Eylül olarak belirledi.



ÇİN: HÜKÜMET ZORUYLA SATIŞ



Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, Çinli bir şirket olarak TikTok’un zorla satılmasına karşı çıktıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, dün TikTok’un Microsoft’a satılıp satılmayacağına dair soruya verdiği yanıtta, TikTok’un ABD’de karşılaştığı durumun tipik ‘hükümet zoruyla satış’ işlemi olduğunu kaydetti.



Çinli sözcü Wang Wenbin, adil ve eşit muamele ile ‘interneti temizleme’ söylemlerinde bulunan bazı Amerikalı siyasetçilerin, hiçbir kanıt sunamadan, ulusal güvenlik kavramını genelleştirip, devlet gücünü kötüye kullanarak, birtakım alanlarda üstünlük sahibi yabancı işletmelere baskı yaptığına işaret etti.



ABD’li siyasetçilerin zorbalığını ve ekonomik hegemonyacılığını yansıtan bu olaya kararlılıkla karşı çıktıklarını vurgulayan sözcü, Çinli işletmelerin kendi meşru haklarını korumalarını desteklediklerini ve uluslararası ticaret ile ekonomi kurallarını savunmaya devam ettiklerini belirtti.

