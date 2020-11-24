Op.Dr.Bahadır Baykal

Son günlerde yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları karşısında "salgında yeni dalga" endişelerinin büyüdüğü Japonya'da, eğitimde alınacak tedbirlerle ilgili hükümetten açıklama geldi. Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Koichi Hagiuda, korona virüs enfeksiyonlarının rekor seviyelere yükselmesine rağmen hükümetten, eğitime ara verilmesini talep etmeyi planlamadığını söyledi. Tüm okulların kapatılmasına yönelik olası bir talebe atıfta bulunan Hagiuda, "An itibariyle düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedbirler gözden geçirilecek

Uzman görüşleri doğrultusunda okullarda alınacak virüs tedbirlerini içeren yönergeleri revize edeceklerini kaydeden Hagiuda, eğitim kurumlarının havalandırma sistemlerinin yeterli olup olmadığının da kontrol edileceğini ifade etti. Ülkedeki üniversite giriş sınavlarının planlandığı gibi Ocak ayında yapılacağını belirten Hagiuda, üniversitelerin yönetimlerinden virüse karşı kapsamlı önlemler almalarını istediklerini de sözlerine ekledi.

Rekor vaka doğrulanmıştı

Geçen hafta 5 gün boyunca 2 binden fazla Covid-19 vakasının doğrulandığı Japonya'da hükümet ekonomiyi canlandırmak için uygulanan seyahat sübvansiyonlarını kısmi olarak askıya alma kararı almış, gözler alınacak diğer tedbirlere çevrilmişti.

Ölü sayısı 2 bini aştı

Japonya'da bugün tespit edilen 803 yeni vaka ile ülke genelinde şimdiye dek Covid-19'dan enfekte olan kişi sayısı 136 bin 139'e yükselmiş, 2 bin 15 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.