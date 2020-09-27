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Odasına Filistin bayrağı asan İsrailli asker ordudan atıldı
İsrail'de askeri üste bulunan odasına Filistin bayrağı asan İsrailli asker ordudan atıldı.
Dış Haberler 27.09.2020, 07:53
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İsrail ordusunda görevli bir asker, arkadaşlarıyla odasında çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaşınca yetkililer harekete geçti. Askerin, üste bulunan odasına Filistin bayrağı astığının görülmesinin ardından ordudan atıldı. İsrail basını, odasına Filistin bayrağı asan askerin emirleri ihlal ettiği ve silahlarla alışılmadık davranışlar sergilediği gerekçesiyle ordudan atıldığını ifade etti.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bu, İsrail askerlerinden beklenmedik bir davranış olayın ardından ordudaki tedbirler sıkılaştırıldı" ifadeleri kullanıldı. Ordu, söz konusu videoda yer alan tüm askerlerin gözaltına alındığını ve daha sonra serbest bırakıldıklarını aktardı.
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