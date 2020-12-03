NY Times'tan Uğur Şahin-Özlem Türeci çiftine övgü dolu sözler

Dünya, koronavirüse karşı yüzde 95 etkinlik oranına sahip aşıyı hazırlayan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi konuşuyor.

New York Times gazetesinden Anna Sauerbrey'in yazdığı makalede BioNTech ve Pfizer'ın geçen ay duyurduğu aşının oldukça umut verici sonuçlara sahip olduğu anımsatıldı.

"İCATLARI DOĞRU ZAMANDA GELDİ"

"Türk çiftin aşı icat etmesi doğru zamanda gelmiş gibi görünüyor." denilen yazıda, Şahin ve Türeci'nin başarısının göçmenliğin yararlarını övmek, göçmenlerin toplumu nasıl zenginleştirdiğini ve derinleştirdiğini anlamak için bir fırsat olduğu kaydedildi.

Şahin-Türeci çiftinin, son yıllarda Almanya'da yaygınlaşan göçmenlere karşı öfkeye meydan okuma niteliğinde olduğu belirtilerek, "Göçmen karşıtı duyguları ortadan kaldırabilecek bir şey varsa, bunu kesinlikle dünyayı ölümcül bir virüsten kurtaran bir Türk çift yapar." denildi.

Çiftin hikayesine yer verilen yazıda, Türk bir işçinin oğlu olan Uğur Şahin'in küçük yaşta Almanya'ya göç ettiği, Özlem Türeci'nin de bir Türk doktorun kızı olduğu aktarıldı.

New York Times'daki makaleyi okumak için tıklayın.