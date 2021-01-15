Norveç'te COVID-19 aşısı yaptıran 23 kişi hayatını kaybetti

Norveç İlaç Ajansı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ülkede yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı Pfizer aşısını yaptıran 23 kişi hayatını kaybetti.

13 vakada incelenen ölümlerde, aşının “yaşlı insanlarda var olan hastalıkların daha ciddi seyrine” yol açan yan etkilere neden olmuş olabileceği belirtildi.

Koronavirüse karşı Pfizer ilacıyla aşılama 27 Aralık’ta Norveç’te başladı. İlk aşı Oslo’daki huzurevlerinde yaşayanlara yapıldı.

ABD’de doktor ölmüştü

ABD’li ilaç şirketi Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, aşı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Florida’da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael’in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Neckelmann, eşinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Portekiz’de de hemşire hayatını kaybetti

Portekiz’de 30 Aralık 2020’de Pfizer'ın COVID-19 aşısı yapılan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü’nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.