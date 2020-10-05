banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Kasımpaşa 1-0 Galatasaray
Dünyaca ünlü modacı hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü modacı hayatını kaybetti
Çocukların resmettikleri hayallerini İBB gerçekleştirdi
Çocukların resmettikleri hayallerini İBB gerçekleştirdi
Otomotiv ihracatı eylülde 2,6 milyar dolara çıktı
Otomotiv ihracatı eylülde 2,6 milyar dolara çıktı

New York'ta ikinci dalga virüs salgını korkusu

Belediye Başkanı Bill de Blasio New York’ta 20 ayrı bölgede sıkılaştırılmış salgın kurallarının devreye sokulacağını duyurdu. Blasio yeniden yükselişe geçen istatikseller nedeniyle konan kurallar ile ilgili olarak “Maalesef bugün bir kutlama günü değil” dedi.

Dış Haberler 05.10.2020, 09:02
3
New York'ta ikinci dalga virüs salgını korkusu

20 bin kişiden fazla kişinin salgının başladığı bahar aylarından bu yana hayatını kaybettiği New York'ta yakın zamanda hastalığın yükselmesi azalmış ve okulların açılmasına, restoran ve barlarda içeride yemek yenmesine izin verilmişti.

Özellikle Brooklyn ve Queens bölgelerinde hızla hastalık sayılarının arttığının görülmesi üzerine pazar günü Blasio New York'ta 20 ayrı bölgede karantina kurallarının sıkılaştırılacağını duyurdu. Yeni karar uyarınca 9 bölgede okullar yeniden kapanırken birçok bölgede yaşamsal önem taşımayan iş yerlerinin yeniden kapanması emrediliyor. Ayrıca restoranlarda sadece içeride değil dışarıda da yemek servisi yapılması yasaklanıyor. 11 bölgede ise okulların açık kalmasına izin verilirken restoranların sadece dışarda hizmet vermesi isteniyor.
Alınan bilgiye göre bu bölgelerin birçoğu tutucu ve kurallara uymayan Yahudi kökenli halkın yaşadığı bölgeler oluşturuyor. İbadet hanelerin ise en fazla yüzde elli kapasite ile servis vermesine izin veriliyor.
Eğer yeni konan kurallar New York Valisi Andrew M. Cuomo tarafından kabul edilirse Çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Cuomo daha önce yerel yönetimleri hastalığın yoğun olduğu yerlerde yeterince önlem almamakla suçlamıştı.

ABD'de dünyadaki vakaların 5 te biri görülürken toplam vaka sayısı 7 milyon 600 bin. Yaklaşık 215 bin kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiği ABD'de vakaların 499 bin 102 adeti New York'ta görüldü. New York ayrıca ABD'de vaka sayısında şu anda 4'üncü eyalet olsa da 33 bin 300 kişi ile ABD'de salgın nedeni ile en çok kişinin hayatını kaybettiği eyalet.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2