Netanyahu: "İran durdurulmazsa küresel bir haydut olacak"



Netanyahu, "Başkan Trump'ın liderliğinde, ABD ve İsrail her zamankinden daha yakın bir işbirliği içinde çalışıyorlar. Böylece ortak tehditleri engellemek için işbirliği kuruyoruz ve ayrıca barışı sağlamak için işbirliği yapıyoruz ve bu iki alanda somut ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.