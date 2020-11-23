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Netanyahu'dan Suudi Arabistan'a gizli ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Suudi Arabistan’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Dış Haberler 23.11.2020, 12:21
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Netanyahu'dan Suudi Arabistan'a gizli ziyaret
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İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. Netanyahu'nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşme yaptığı belirtildi. Netanyahu'nun Başbakanlık ofisinden ziyarete ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Suudi Arabistan ise İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için öncelikle Filistin'in hedeflerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

#İsrail #ARABİSTAN
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