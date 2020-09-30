banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı
Resmi gazete başlıkları
Resmi gazete başlıkları
Çukur dizinde flaş ayrılık!
Çukur dizinde flaş ayrılık!
KPSS Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Netanyahu'dan BM'de 'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir' iddiası!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Lübnan'da Hizbullah'a ait gizli silah deposunun bulunduğunu, deponun yer aldığı bir haritayı paylaşarak Beyrut'ta yeni bir patlamanın olabileceğini iddia etti.

Dış Haberler 30.09.2020, 08:59
6
Netanyahu'dan BM'de 'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir' iddiası!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla hitap etti. Netanyahu konuşmasında İsrail'in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını hatırlatarak farklı Arap ve Müslüman ülkelerinin de İsrail ile barış anlaşması imzalayabileceğini ifade etti. Netanyahu, "Çok yakında daha fazla Arap ülkesinin barış anlaşmalarına katılacağından şüphem yok" diye konuştu.

Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planına değinerek bu kapsamında Filistin ile müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli silah deposunun bulunduğunu iddia eden ve depoların yer aldığı bir haritayı gösteren Netanyahu, "Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz ay korkunç bir patlama oldu. Bir sonraki patlama Beyrut'un Janah Mahallesi'nde olabilir. Burada Hizbullah'ın gizli bir silah deposu var, etrafı sivillere ait evlerle çevrili. Janah sakinlerine sesleniyorum. Şimdi harekete geçmeli ve bunu protesto etmelisiniz. Çünkü burada patlama olursa başka bir trajedi yaşanabilir" dedi.

Konuşmasında İran'ı da hedef alan Netanyahu, "İran'ı durdurmanın yolu onlara azami seviyede baskı uygulamak. Yarın savaşı önlemek için bugün İran'ı durdurmalıyız" dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
19°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0