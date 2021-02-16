MORİTANYA JANDARMASI TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

2021 yaz döneminde askerî eğitim almak üzere Türkiye’ye gelecek olan Moritanya Jandarmasında görevli astsubay, uzman çavuş ve subaylardan oluşan personele Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe kursları verilmeye başlandı.

Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta 15 Şubat Pazartesi günü başlayan kurslar kapsamında, Moritanya Jandarma Genel Komutanlığı Askerî Eğitim Üssü Komutanı Kurmay Albay Muhammet Yebra da ziyarette bulundu.

Enstitü tarafından görevlendirilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Alkaya tarafından verilecek olan kurslar, ağustos ayına kadar devam edecek. Temel seviye olan A1 düzeyi ile başlayan kursta, katılımcıların A2 seviyesini tamamlamaları planlanıyor. Katılımcılar hafta içi her gün 5 saat olmak üzere haftada toplam 25 saat ders alacak. Kursları başarıyla tamamlayan personel, askerî eğitim için Türkiye’ye gelecek.

Geçtiğimiz yıl da düzenlenen ve dostluk köprülerini pekiştirmek üzere planlanan eğitim programlarının iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliklerine katkı sağlaması amaçlanıyor.