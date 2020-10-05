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Milli kahraman Mubariz İbrahimov'un imha ettiği karakola Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından milli kahraman Mubariz İbrahimov'un imha ettiği Ermenistan karakoluna Azerbaycan bayrağı dikildiğini duyurdu.
Dış Haberler 05.10.2020, 08:58
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un Karabağ bölgesinde imha ettiği Ermenistan karakoluna Azerbaycan bayrağı dikildiği duyuruldu.
Mubariz İbrahimov, 18 Haziran 2010'da sınırı tek başına geçerek saldırdığı Ermenistan karakolunda çok sayıda Ermeni kuvvetini etkisiz hale getirmişti.
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