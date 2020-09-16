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Mescid-i Aksa korona virüs nedeniyle ibadete kapatılıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın, korona virüsü ile mücadele kapsamında önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağı duyuruldu.

Dış Haberler 16.09.2020, 15:40 16.09.2020, 15:43
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Mescid-i Aksa korona virüs nedeniyle ibadete kapatılıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, korona virüsü ile mücadele kapsamında önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağı duyuruldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korona virüs salgınında yaşanan vak'a artışları nedeni ile önümüzdeki Cuma gününden itibaren tamamen ibadete kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Cumadan itibaren 3 hafta boyunca kapalı kalacağı belirtildi. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugüne kadar 9 bin 166 kişide korona virüs tespit edilirken, bin 32 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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