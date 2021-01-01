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Merkel: Bu kadar zor bir yıl yaşamadık
Almanya Başbakanı Angela Merkel, geleneksel yeni yıl ulusa sesleniş konuşmasında, 2020’nin 15 yıllık liderlik döneminde bugüne kadar ki en zor yıl olduğunu söyledi.
Dış Haberler 01.01.2021, 15:29
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Merkel yeni yıl konuşmasında, “Son 15 yılda hiç bu kadar zor bir yıl yaşamadık derken abarttığımı sanmıyorum. Koronavirüs salgını, yüzyılda bir kez yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik bir sorundu. Ama yine de umut hissediyorum ve son günlerde bu umut aşılanan ilk insanların yüzlerine de yansıdı” dedi.
Kapatma ve genel izolasyon önlemlerine karşı çıkan protesto hareketini kınayan Merkel, sırası geldiğinde aşı olacağına dair sözünü de tekrarladı.
Başbakan Merkel konuşmasının sonunda ayrıca, “Son olarak kişisel bir şey söylemek istiyorum. 9 ay içinde federal genel seçimler olacak ve yeniden seçime aday olmayacağım” ifadelerini de kullandı.
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