Merkel askeri törenle ve seçtiği bir punk şarkıyla görevine veda etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Perşembe akşamı gerçekleştirilen askeri törenle uğurlandı. Merkel, önümüzdeki haftaya kadar görevinde kalmaya devam edecek.

Törende çalınan müzikleri de Merkel seçti.

67 yaşındaki siyasetçi bir ilahi ve 2 de şarkı seçti. 16 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüten deneyimli siyasetçinin seçtiği şarkılar ise dikkat çekti.

Alman punk müzik şarkıcısı Nina Hagen'in "Du hast den Farbfilm vergessen" (Renkli filmi unuttun) şarkısını tercih eden Merkel, bir diğer Alman şarkıcı Hildegard Knef'in "Für mich soll's rote Rosen regnen" (Benim için kırmızı güller yağsın) adlı popüler şarkısı ve bir 18. Yüzyıl ilahisi olan "Großer Gott, wir loben Dich"i (Büyük Tanrı, seni övüyoruz) de törende çaldırdı.

"Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan askeri veda töreni, Alman siyasetçilerin görevlerinden uğurlandığı 16. yüzyıldan kalma bir gelenek.

Kendi deyimiyle "genelde klasik müzik seven" Merkel bir müzik tutkunu olarak biliniyor.

Kaynak: Cumhuriyet.com