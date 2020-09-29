Meng Wanzhou'nun avukatları: ABD'nin sağladığı deliller yanıltıcı

Meng Wanzhou davasında dün yeni bir duruşma gerçekleştirildi, davalı taraf ABD'nin sağladığı delillerin yanıltıcı olduğunu savundu.

Vancouver kentinde bulunan Kanada British Columbia Yüksek Mahkemesi'nde, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun ABD'ye iadesinin görüşüldüğü yeni bir duruşma düzenlendi.

Meng Wanzhou'nun avukatları, ABD'nin Kanada'ya teslim ettiği delil belgelerinin yanıltıcı olduğunu, bu belgelerin "büyük ihmallar ve yanlış ifadeler" içerdiğini ileri sürdü. Meng'in ABD'ye iadesinin, Kanada'nın ilgili hukuk prosedürüne uygun olmadığı ve derhal durdurulması gerektiği kaydedildi.

5 gün sürecek duruşmanın bitiminde mahkeme, Meng Wanzhou'nun avukatlarının, Meng'in ABD'ye iadesinin durdurulması talebi doğrultusunda bu yıl sunduğu yeni görüşler ve delilleri kabul edip etmeyeceği konusunda karar alacak.

Dünkü duruşmaya Meng Wanzhou da katıldı. Meng, mayıs ayından beri ilk kez bir duruşmada hazır bulunmuş oldu. Mayıs ayında gerçekleşen duruşmada Meng'in ABD'ye iade edilmesinin çifte suç ilkesiyle örtüştüğü hükmüne varılmıştı.

Aynı gün Huawei Kanada Şubesi de bir açıklama yaparak, Meng Wanzhou'nun suçsuzluğuna dair inançlarının tam olduğunu, Kanada'nın adalet sisteminin de aynı karara varacağına inandıklarını kaydetti. Açıklamada, Huawei'nin Meng'ın adil yargılanması ve serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan, yaklaşık yüz Kanadalı eski diplomat, Kanada hükümetine ortak bir mektup yollayarak, Meng'in derhal serbest bırakılmasını istedi. Daha önce 19 Kanadalı eski siyasi lider de aynı talebin ifade edildiği bir mektup yollamıştı.