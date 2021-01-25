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Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?

3 Kasım seçimlerini kaybeden Trump ile eşinin arasının iyi olmadığı öne sürüldü.

Dış Haberler 25.01.2021, 21:32 25.01.2021, 21:35
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Melania Donald Trump çifti boşanıyor mu?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, amcasının evliliğinin iyi gitmediğini iddia etti.

Klinik psikolog olan 55 yaşındaki Mary Trump, Telegraph gazetesine verdiği röportajda, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"EŞİNE MUHABBETİ YOK"

Mary Trump, önceki First Lady Melania Trump'ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etti.

Trump, eski First Lady'nin boşanmayabileceğini ancak amcasının eşine muhabbet göstermediğini savundu. Mary Trump, amcasını kastederek "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

BAĞINI KOPARMAK İÇİN SOYADINDAN VAZGEÇEBİLİR

Bu arada yeğen Trump, ülkeye verdiği zararlar nedeniyle "olumsuz bir çağrışım" yapan amcasıyla olan bağını koparmak için soyadını değiştirmek istediğini ifade etti.

Söz konusu bu olumsuz çağrışımın geleceğini etkileyebileceğini aktaran Trump, amcasının ülkeye haddi hesabı olmayan zararlar verdiğini, bu zararların ne kadarının onarılamaz olduğunun anlaşılmasını beklediklerini belirtti.

Mary Trump, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1982 yılında 42 yaşındayken hayatını kaybeden ağabeyi Fred Trump Jr'ın kızı.

"ARALARINDA SORUN VAR"

Mary Trump'ın kaleme aldığı "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı)" adlı kitap, Temmuz 2020'de satışa çıkarıldığı ilk günde yaklaşık 1 milyon satmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump, 21 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılıp halefi Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde gittiği Florida'da başkanlık uçağından inerken gazetecileri selamlamış ancak eşi Melania Trump, yanında yürümemişti.

Trump çiftinin yan yana yürümemesi, ikili arasında sorunlar bulunduğu yorumlarına neden olmuştu.

MELANIA TRUMP'TAN ÖNCE İKİ EVLİLİK YAPTI

Daha önce iki evlilik yapan ve 2005 yılından bu yana Melania Trump ile evli olan Trump'ın 5 çocuğu bulunuyor.

ABD'nin 45. başkanı olan Trump, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devretmişti.

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