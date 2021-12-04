Macron’a karşı 3 kadın aday yarışacak!

Fransa'da 2022’nin nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için daha adaylığını açıklamadan seçim afişi bastıran Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi açıklama için rakiplerinin netleşmesini bekliyordu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France Bölgesi'nin Başkanı Valerie Pecresse oldu.LR'nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ikinci turda, Pecresse, oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 60,95'inin desteğini aldı. Rakibi Eric Ciotti'nin oy oranı ise yüzde 39,05 oldu.

Pecresse, oylamanın sonuçlarının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, partinin tarihinde ilk kez bir kadının cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Ülkeye umut vermek istediğini ve 6 Aralık'ta ülke turuna başlayacağını ifade eden Pecresse, "Cumhurbaşkanı ve benim aramdaki fark, Emmanuel Macron'un tek takıntısı var o da memnun etmek. Benim ise tek isteğim yapmak." dedi.

Sosyalistlerin de Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu aday göstermesinin ardından Cumhuriyetçiler de Macron'un karşısına kadın adayla çıktı. Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'le birlikte Macron'un karşısındaki en güçlü üç rakibin tamamı kadınlardan oluştu.