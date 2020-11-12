banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
TL varlıklarda güçlü değer kazanımları yaşandı
TL varlıklarda güçlü değer kazanımları yaşandı
Maaşı belli oldu
Maaşı belli oldu
Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı
Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı
Türkiye hazırlık maçında Hırvatistan ile berabere kaldı
Türkiye hazırlık maçında Hırvatistan ile berabere kaldı

Maaşı belli oldu

ABD basını 46. başkan seçilen Joe Biden'ın maaşını hesapladı. Business Insider, Biden'ın aylık 33 bin 333 dolar kazanacağını ve buna ek gelirlerin dahil olmadığını yazdı

Dış Haberler 12.11.2020, 10:11
8
Maaşı belli oldu

Amerika Birleşik Devletlerinin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın  aylık maaşı 33.333 dolar olacak.

Kanunun belirlediği kurallara Amerika Birleşik Devletleri başkanı yılda 400.000 dolar kazanıyor.  Başkan ayrıca her yıl 50.000 dolar harcama ödeneği alıyor, bu parayı bitiremezse kanunen hazineye geri iade ediliyor.

100.000 dolar vergilendirilemez seyahat bütçesi var ve diğer ekstra harcamalar için yıllık 19.000 dolar alacak. Ayrıca isterse Beyaz Saray’ı yeniden dekore etmek için 100.000 dolarlık bütçesi var. Obama bu parayı kullanmamıştı.

1789’DAN BERİ SADECE 5 KEZ ARTTI
Amerika'da başkanların sadece 5 kez maaşı arttı. En son 2001 yılında başkanlık maaşı ikiye katlanarak 200.000 dolardan 400.000 dolara çıkarıldı.

Business Insider’a göre, görev sürelerinin sonunda başkanlar, yıllık yaklaşık 200.000 dolar emekli maaşı, sağlık hizmetleri, ücretli resmi seyahat ve bir ofis hizmeti aliyor.

#biden #amerika #maaş
Yorumlar (0)
banner417
15°
parçalı az bulutlu
banner378