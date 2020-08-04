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Lübnan’ın başkentinde devasa patlama! Nükleer saldırı mı kaza mı?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok güçlü bir patlama meydana geldi. Beyrut limanında yaşanan patlamanın patlayıcı dolu bir depodan kaynaklandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre patlama sonrası çok sayıda kişi yaralandı ondan fazla kişi ise hayatını kaybetti. Kentin limana yakın kısmında patlamanın etkisiyle binaların çöktüğü ve enkaz altında kalanların olduğu ifade edildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi, patlamanın etkisiyle elçiliğin camlarının kırıldığını belirtti. Patlamanın KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.

Dış Haberler 04.08.2020, 20:22 04.08.2020, 21:39
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Beyrut limanında meydana gelen çok büyük patlamaların limana yakın bir depoda saklanan patlayıcı özelliği bulunan maddeden kaynaklandığı belirtildi.

Patlamaların ilk görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Görüntülerde patlamanın meydana geldiği bölgeden büyük bir duman bulutunun yükseldiği görüldü. Dumanların yükseldiği alanda ikinci bir patlamanın da yaşandığı kameralara yansıdı.

Patlama şehrin limana yakın bölümünü tahrip etmiş durumda. 

10’DAN FAZLA ÖLÜ VAR

Siyah dumanlar ‘mantar bulutu’ şeklinde gökyüzüne yükselirken Lübnan Sağlık Bakanlığı patlama sonucunda çok yüksek sayıda yaralının bulunduğunu açıkladı.

Reuters’ın yetkililerden edindiği bilgilere göre 10’dan fazla can kaybı yaşanmış durumda.

Patlama sonrasında şehirdeki panik havasının sürdüğü bildiriliyor.

KKTC’DEN DE HİSSEDİLDİ

Patlamanın şok dalgalarının kilometrelerce ötedeki KKTC’den de hissedildiği ifade edildi. KKTC’nin doğu kıyısında bulunan Gazimağusa’daki bazı vatandaşlar patlama sonrası gelen şok dalgasının bölgeden de hissedildiğini bildirdi.

ESKİ BAŞBAKAN’IN EVİNE ÇOK YAKIN

Yerel kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Beyrut’ta meydana gelen patlama eski Başbakan Saad Hariri’nin evine oldukça yakın bir bölgede bulunuyordu.

Lübnan medyasının haberine göre, Hariri’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

500’den fazla yaralının bulunduğu ifade ediliyor.

TÜRK BÜYÜKELÇİ’DEN AÇIKLAMA

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, bölgedeki Büyükelçilik çalışanlarının durumunun iyi olduğunu açıkladı. Çakıl patlama nedeniyle Türkiye Büyükelçiliği’nin camlarının kırıldığını ifade etti.

Patlama sonrası itfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürmeye çalışıyor.

MANTAR BULUTUNUN ANLAMI

Mantar bulutu en yaygın olarak nükleer patlama ile ilişkilendiriliyor ancak yeterince güçlü meydana gelen herhangi bir patlatma veya tutuşmanın da aynı etkiyi üretebileceği biliniyor.

#Lübnan #patlama #beyrut #KKTC #Başkent #bomba
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