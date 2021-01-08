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Londra bankaları tüm çalışanlarını evine gönderdi

Kovid-19 pandemisi nedeniyle karantinada olan İngiltere’de küçük ölçekli bankalar kritik personel dahil tüm çalışanlarını evine gönderiyor. Dev yatırım bankalarında ise kritik personele halen ihtiyaç var

Dış Haberler 08.01.2021, 15:11
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Londra bankaları tüm çalışanlarını evine gönderdi

İngiltere’deki karantina sürecinde dev yatırım bankaları hayati çalışanlar olarak tanımladıkları personellerini ofise göndermeye devam ederken küçük bankalar ise daha farklı bir bakış açısını benimsiyor ve tüm personellerini evlerinden çalıştırıyor.

Financial News’in haberine göre Evercore, Jefferies ve Numis Londra’daki çalışanlarına birkaç gün önce ofislerine gitmemelerini söyledi. Bankaların açıklamaları İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın korona virüsün hızla yayılması sebebiyle ülke çapında sıkı kısıtlamalara geçildiğini açıklamasının ardından geldi.

Numis Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ross Mitchinson Londra’daki 300 çalışanıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu evlerine döndü” ifadelerine yer verdi. Mitchinson çeşitli nedenlerden ötürü ofise gelmek isteyenler için kapılarının açık olduğunu belirtirken, “Şu anda belki de ofise sadece beş kişi geliyor ve ticaret bankacılarımız evlerinde” açıklamasında bulundu.

Benzeri bir şekilde butik yatırım bankası Evercore da 5 Ocak tarihinde Londra’daki çalışanlarına evlerine gitmelerini söyledi. Jefferies’te çalışanların büyük çoğunluğu şu anda uzaktan hizmet veriyor. Habere göre bankanın iki kıdemli ticaret bankacısı konuyla ilgili şaka yollu olarak “Sanıyorum ofiste şu anda iki IT uzmanı bulunuyordur” dedi.

Büyük yatırım bankaları da şimdilerde çalışanlarının büyük çoğunluğunu evlerinden çalışmaya teşvik ediyor. Ancak evde çalışanları koruyacak bir hamle de gerçekleştirmediler. Goldman Sachs’ın Londra’daki çalışanlarının yaklaşık %10’u ofislerinde. Bu çalışanların büyük bir bölümünü satış ve ticaret bankacılığı birimleri oluşturuyor. Benzer oran JPMorgan’ın Londra şubesi için de geçerli.

HSBC Londra merkezindeki çalışan sayısını pandemi süresince sınırlı tutmayı hedefledi. 5 Ocak tarihinde bankadan yapılan açıklamada sadece “kritik personelin” ofise gelmeyi değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu kritik personelin içerisinde şube çalışanları da bulunuyor.

Mart ayındaki Kovid-19 pandemisinin ilk dalgasında Londra finans personelleri çalışma pratiklerini değiştirmeye zorlanmıştı. Dev ölçekteki uzaktan çalışma düzenlemeleriyle yüz binlerce çalışan evlerine gönderilmişti.

Bankalar ilk karantina sürecinden bu yana üç kez ofise geçici dönüş planları son vermelerine karşın İngiltere hükümetinin en son yönergelerinin yoruma açık olduğu dikkat çekiyor. İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) Eylül ayında paylaştığı yönergenin halen yürürlükte olduğunu açıkladı.

FCA açıklamasında, “Firmalar finansal hizmetlerin sağlanabilmesi için hangi çalışanlarının hayati öneme sahip olduğunu belirlemekte en iyi kararı verecek konumdadır” açıklamasına yer vermişti. Kilit finans çalışanları işverenlerden yetkili olduklarına dair gelen bir belgeyle ofislerinde çalışabiliyorlar.

Yatırım bankaları özellikle de anlaşma bankacılığı alanındaki yeni çalışanlarının ofis içi eğitim süreçlerine katılamamasından dolayı ofise dönüş için çalışmaya devam ettiler. Ancak bazı firmalar çalışma düzenlerinde kalıcı değişikliklere ilişkin bazı sinyaller göndermeyi sürdürüyor.

4 Ocak tarihinde hissedarlarına gönderdiği yıllık mektubunda Jefferies CEO’su Richard Handler ve Başkan Brian Friedman bankanın ileriki süreçte hibrit bir modele doğru ilerleyebileceğini, aktif merkezi ofisler ve toplantı alanları ile evden çalışma fırsatları arasında denge kurarak bir kombinasyon yaratmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

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