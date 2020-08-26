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Kuzey Kore lideri, yetkileri devrettiği iddialarının ardından ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bazı yetkilerini kız kardeşi Kim Yo-jong’a devrettiğine ilişkin iddiaların ardından ortaya çıktı.
Dış Haberler 26.08.2020, 11:19
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz haftalarda sağlığına ve bazı yetkilerini kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiğine ilişkin iddiaların ardından parti kongresinde ortaya çıktı. Parti kongresinde delegelere seslenen Kim Jong-un, Kuzey Koreli yetkilileri korona virüs pandemisi ve Kore Yarımadası'nı vurması beklenen Bavi Tayfunu'na karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Ocak ayından bu yana sınırlarını kapalı tutan Kuzey Kore'de korona virüs salgınının kontrol altına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, çeşitli kaynaklar ülkede bulunan elçiliklerin ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu'nun korona virüs nedeniyle ülkeden ayrıldığını yazdı.
Henüz korona virüs vakası bildirilmeyen Kuzey Kore'de, şüpheli 1 korona virüs vakasının olduğu kaydedilmişti. Güney Kore sınırında karantina altına alınan korona virüs hastası resmi olarak doğrulanmadı.
Birleşmiş Milletler'e göre, Kuzey Kore'de 10 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor.
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