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Kuveyt Emiri öldü
Kuveyt resmi televizyonu Kuveyt Emiri'nin öldüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuvey Emiri'nin vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Dış Haberler 29.09.2020, 20:21
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Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti.
Kuveyt devlet televizyonu, normal akışına ara vererek Kuran-ı Kerim tilaveti yayınladıktan kısa süre sonra Emir Şeyh Sabah'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Emir'in vefatına ilişkin başka detay paylaşılmadı.
Bugün sosyal medya platformlarında, Kuveyt Emiri Sabah'ın hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.
Kuveyt hükümeti ise sadece resmi kaynaklardan bilgi alınması çağrısında bulunmuştu.
Kuveyt Bakanlar Kurulu'ndan 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Emir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.
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