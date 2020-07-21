Kraliyet muhafızlarını da corona vurdu! Tarihte ilk kez işten çıkarılacaklar

1485’te Kral VII. Henry tarafından kurulan muhafız birliğinin tarihinde ilk kez kesintiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

2018’de Londra Kulesi’ni yaklaşık üç milyon kişi ziyaret etti. Kule, ülkede ücret karşılığı en çok ziyaret edilen turistik mekân.

HRP Başkanı John Barnes, gelirlerinin yüzde 80’ini biletlerden sağladıklarını belirterek “Bu noktaya geldiğimiz için üzgünüz. Ama ayakta kalabilmek için bu kesintileri yapmak zorundayız” dedi.